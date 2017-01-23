Полиция обжаловала решение суда по скандальному правоохранителю
На Интернет-ресурсах и в социальных сетях в последнее время распространилась не совсем достоверная информация о некоторых полицейских, которые проходили аттестацию. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. Один из них, Юрия Павелко, 11 мая задержали в помещении стационарного поста ДПС сотрудники Управления внутренней безопасности полиции и СБУ при получении им 5000 гривен незаконного вознаграждения. Командиру взвода было сообщено о подозрении совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и избрана мера пресечения в виде залога. Это уголовное производство в настоящее время находится на рассмотрении в Нежинском местном суде. На время проведения расследования командира взвода, в соответствии с Законом Украины «О Национальной полиции», был отстранен на два месяца от должности. Однако на основании постановления Новозаводского районного суда г. Чернигова подозреваемого полицейского было оставлено в штате полиции. При прохождении аттестации комиссия пришла к выводу, что он занимаемой должности не соответствует и подлежит освобождению от службы в Национальной полиции, было реализовано приказом ГУНП в Черниговской области. Однако майор обжаловал в суде решение аттестационной комиссии и свое увольнение со службы. Окружной суд встал на сторону истца — отменил решение аттестационной комиссии и приказ ГУНП в части его освобождения. Согласно этому решению он был восстановлен в должности командира взвода роты дорожно-патрульной службы ГУНП. В то же время ГУНП обжаловало это решение суда в апелляционной инстанции. Однако постановлением Киевского апелляционного административного суда от 14.12.2016 года эта апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения. 10 января текущего года ГУНП в Черниговской области направило кассационную жалобу на решение обеих предыдущих судов. На сегодня в полицию Черниговщины любой информации об открытии кассационного производства или отказе в открытии такого производства не поступало. На этом этапе закон не позволяет делать другие действия, поэтому руководство ГУНП в Черниговской области на выполнение вступившего в силу решения суда оставило этого полицейского на низкой должности.