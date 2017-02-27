Полиция изъяла у гражданина килограмм конопли
В ходе расследования уголовного производства по решению суда полицией был проведен санкционированный обыск в хозяйстве жителя одного из сел Носовского района, где обнаружен целый мешок высушенной конопли. Об этом сообщили в сектор коммуникации полиции Черниговской области. Криминальная полиция Носивьского отделения полиции совместно с сотрудниками Управления противодействия наркопреступности по месту жительства гражданина обнаружила и изъяла сверток с измельченным веществом растительного происхождения и мешок с сухими растениями конопли общим весом около 1кг. Изъятое направлено на экспертизу в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) — наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. Продолжается досудебное расследование.