Полиция изъяла у черниговца 6 гранат, полтысячи патронов и охотничье оружие
Во время санкционированного обыска в рамках оперативно-профилактической операции «Оружие и взрывчатка» полиция совместно с сотрудниками СБУ изъяла в доме жителя Чернигова 5 ручных осколочных гранат Ф-1 и одну гранату РГ-42. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. В ходе проведения санкционированного обыска квартиры жителя Чернигова криминальной полицией Черниговского отдела полиции и работниками Службы безопасности Украины было выявлено 5 ручных осколочных гранат Ф-1, одну гранату РГ-42, запалы к гранатам, более полутысячи патронов калибра 5,45мм и 7,62мм, также изъята охотничье оружие, переделанная для стрельбы очередями. Взрывотехники с применением всех мер безопасности изъяли гранаты и направили их на экспертизу. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) — наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Продолжается досудебное расследование, которое должно выяснить происхождение боеприпасов и для чего человек их хранил.