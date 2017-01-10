Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП
10.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. 30 декабря 2016 около 21:30 водитель автомобиля MINI One, двигаясь по автодороге Киев — Чернигов — Новые Яриловичи в направлении Киева, на 69 км совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть слева направо относительно направления движения автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте. Полиция обращается ко всем, кому что-либо известно об обстоятельствах этого события, позвонить по телефонам: (0462) 619-787, (093) 882-10-51 или 102.