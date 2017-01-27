Полиция ищет свидетелей осенней ДТП
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. 11 ноября 2016 около 17:20 водитель автомобиля «Hyundai Santa FE», двигаясь по автодороге Киев — Чернигов — Новые Яриловичи в направлении Чернигова в районе 73-го километра в с. Ерков Козелецкого района совершил наезд на пешехода. По словам водителя, женщина перебегала проезжую часть справа налево относительно движения автомобиля. По словам очевидцев, после контакта с автомобилем потерпевшую отбросило на полосу встречного движения, где ее переехал легковой автомобиль и автобус, похожий на «Эталон». Потерпевшая от полученных телесных повреждений скончалась на месте. Полиция обращается ко всем, кому что-либо известно об обстоятельствах этого события, позвонив по телефону: (0462) 619-787, (093) 672-96-76 или 102. Не оставайтесь равнодушными!