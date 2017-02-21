Полицейские «проиграли» со школьниками типичные ситуации ДТП
На Черниговщине с начала года в ДТП травмированы 8 несовершеннолетних, один ребенок погиб. Чтобы несовершеннолетние не попадали в дорожно-транспортные происшествия, полицейские постоянно проводят различные профилактические мероприятия, направленные на предотвращение и недопущение детского дорожно-транспортного травматизма. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. Старший инспектор ювенальной превенции Оксана Филатова и старший инспектор по дорожного надзора Алина Бригинец посетили Козелецкого школы № 3, где провели для школьников 5-6 классов интересное мероприятие по безопасности дорожного движения. Полицейские разобрали типичные дорожно-транспортные происшествия, обычно случаются с участием несовершеннолетних, напомнили ученикам основные дорожные знаки, которые должны знать юные пешеходы. Правоохранители рассказали детям о том, что дорога полна неожиданностей и опасностей. Поэтому надо быть всегда внимательными и осторожными, хорошо изучить и знать Правила дорожного движения и постоянно соблюдать их. Важным пунктом программы общения с полицейскими стала наглядная демонстрация возможностей защитной экипировки для водителей велосипедов и мопедов, пользователей роликовых коньков и скейтбордов. Программа мероприятия была насыщенной и удивительно интересной. Встреча в веселой и непринужденной атмосфере. В конце встречи школьники сфотографировались на память вместе с правоохранителями. Полицейские выразили уверенность, что такие встречи принесут необходимые знания и умения, чтобы дети чувствовали себя в безопасности на проезжей части, знали основные Правила дорожного движения и учили других.