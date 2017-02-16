Полицейские ищут себе замену
Черниговским отделом полиции ГУНП в Черниговской области осуществляется отбор кандидатов на вступление в высшие учебные заведения системы МВД со специфическими условиями обучения для получения высшего образования на дневной форме обучения по государственному заказу. Отбор кандидатов проводится из числа гражданской молодежи (выпускников школ, техникумов, колледжей), которым 31 декабря 2017 исполнится 17 лет и имеющие полное среднее образование. По более подробную информацию о порядке вступления в высшие учебные заведения МВД со специфическими условиями обучения обращаться в сектор организации отбора и проведения аттестации полицейских УКЗ ГУНП в Черниговской области по адресу: — г. Чернигов, ул. Шевченко, 116-А (помещение Черниговского районного отделения полиции ЧВП ГУНП области). — М., Чернигов, ул. Шевченко, 13, каб. 208 (помещение Черниговского отдела полиции ГУНП области). Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (050) 464 — 70 — 20 (073) 003 — 73 — 23, (04622) 3-12-59, (04622) 3-81-23.