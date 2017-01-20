Полицейские Чернигова отказываются проходить переаттестацию из-за коррупции
Дмитрий Коваленко пришел на переаттестацию в Главное управление полиции в области. Однако он решил отказаться от прохождения службы в рядах правоохранителей, о чем написал соответствующее заявление в главке. Говорит, реформа полиции не дала результата. Коррупцией еще пронизана вся система, имеет право и выступил бывший правоохранитель. «Ты что хочешь против системы пойти, говорят. Я хочу отстоять свои права. Хочу, чтобы о меня не вытирали ноги», — бывший полицейский Дмитрий Коваленко. Черниговец возмущен тем, что его бывшего начальника — командира стационарного поста «Кипти» Юрия Павелко — восстановили в должности и тот спокойно прошел переаттестацию. И это при том, что он находится под следствием за получение взяток. Его поймали с поличным в мае прошлого года. Павелко подозревают в вымогательстве с подчиненных кругленьких сумм денег. Тот вроде бы обложил их данью. Однако дело командира поста странным образом заглохла. «Сержантов выгнали, а командиров оставили. Убрали неугодных, которые не хотят работать по схемам», — бывший полицейский Дмитрий Коваленко. В полиции ситуацию с восстановлением в должности начальника поста не комментируют. Надеемся, молчание продлится недолго. Ведь общество получило новую полицию. Или это иллюзия?