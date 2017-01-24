Политического убежища в Украине попросил еще один россиянин
37-летний гражданин России при прохождении пограничного контроля на вход в Украину обратился к пограничному наряду Черниговщины с заявлением о желании получить статус беженца. Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда — начальник пресс-службы Александр Дудко. Такое заявление пограничники получили 22 января в международном автомобильном пункте пропуска «Новые Яриловичи». В ходе опроса он заявил, что в результате открытой критики политики руководства государства по отношению к Украине на родине он подвергается уголовному преследованию и существует реальная угроза его жизни. После проведения собеседования и получения памятки о порядке обращения за защитой в Украине человек направлен в Управление Государственной миграционной службы Украины в Черниговской области.