«Полезные» продукты с вредным содержанием
Некоторые продукты, которые принято считать полезными, на самом деле только кажутся таковыми. Оказывается, польза — только маска, а под ней скрывается скрытая угроза для хорошего самочувствия. Вредные полезности можно найти на своей кухне? Мы расскажем о самых популярных из них. Овсяные хлопья Любимый многими быстрый завтрак — овсяные хлопья или овсянка быстрого приготовления самом деле абсолютно недиетический продукт. За счет помола хлопья быстро усваиваются, от чего чувство сытости быстро проходит. К тому же их гликемический индекс превышает норму на 10-20 единиц, то есть каша провоцирует резкий скачок инсулина в крови, что приводит к набору веса (глюкоза выводится из крови в жировую ткань) и диабета. Молочка с 0% жирности Молочные продукты с содержанием жира 0% многие считают полезными других. Однако в процессе обезжиривания по молочной продукции удаляются витамины, которые нужны организму для правильного усвоения белка и кальция. Поэтому в процессе усвоения организм начинает расходовать свои резервные запасы, что приводит к авитаминоза (проявляется шелушением кожи, расстройством желудка, слабость и т.д.). Сок на завтрак Многие воспринимают привычку пить фреши на завтрак (а то и натощак) полезной и свято соблюдает ее каждое утро. Однако во всех фруктовых и большинства овощных соках содержится много кислот. Выпитый натощак сок раздражает слизистую желудка, что со временем приведет к ее воспалению — гастрита. Фрукты с творогом Этот десерт априори считается полезным и уважаемым даже среди профессиональных спортсменов. Однако сочетание молочного белка и углеводов затрудняет пищеварение — первые перевариваются в желудке, другие — еще во рту слюной, и оба процесса не могут происходить одновременно. Отсюда тяжесть в желудке, метеоризм и изжога. Фрукты надо есть отдельно от основной пищи за 40 минут до еды или через 2:00 после. Хлебцы Этот продукт, в отличие от мучного хлеба, кажется более легким для усвоения и менее калорийным. Поэтому им пытаются заменить хлеб. В то же время гликемический индекс этого продукта составляет аж 94 единицы, и он также, как и экспресс-овсянка, провоцирует скачок инсулина, рост жировой ткани и развитие диабета.