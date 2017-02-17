«Полесье» на Донбассе
Под номером 10 в списке батальонов территориальной обороны, формирование которых началось весной 2014 года, идет батальон Житомирской области с собственным именем «Полесье». О создании батальона было объявлено в Житомире 12 апреля 2014, причем важную роль играла общественная организация «Купол», объединяющая ветеранов Вооруженных сил в Житомирской области. Боевое слаживание началось 21 апреля на базе 30-й отдельной механизированной бригады в городе Новоград-Волынский. Штатная численность батальона была стандартная для подразделений такого типа и составила 423 военнослужащих (40 офицеров, 71 сержант и 312 солдат). В составе батальона было три роты — две роты охраны и одна стрелковая. Однако добровольцев первой волны было недостаточно, поэтому большинство составляли мобилизованные второй. Первой задачей «Полесье» стало обеспечение охраны стратегических объектов на территории области и несения службы на блокпостах вместе с милицией. Только 12 июля, когда боевые действия на Донбассе были в самом разгаре, было принято решение отправить батальон в зону боевых действий. Следующее упоминание о батальоне датируется началом сентября, когда подразделение перебросили на территорию Херсонской области, где он был задействован для прикрытия границы со стороны Крыма. В середине сентября 2014 личный состав батальона, ранее размещен в палаточном лагере, был переведен на постоянное место дислокации — в здание пансионата в районе села Стрелковое Херсонской области, неподалеку Арабатской стрелки. В ноября 2014 года батальон был переформирован в отдельный мотопехотный батальон сначала в составе 30-й отдельной механизированной бригады, а затем 59-й отдельной мотопехотной бригады. Первые потери подразделение потерпел в начале 2015 года, когда погиб заместитель командира батальона подполковник Василий Васильевич Карпенко. Через месяц в результате обстрела позиций украинских войск в Гранитном (Донецкая область) погибли три военнослужащих батальона, еще двое были ранены. В дальнейшем батальон в составе бригады участвовал в боях на Луганском направлении — в частности на Светлодарской дуге.
Потери 10-го батальона теробороны (10-го отдельного мотопехотного батальона) за время войны в Донбассе
Подполковник Карпенко Василий Васильевич. Погиб 17 января 2015 в бою в Волновахском районе (Донецкая область). Младший сержант Ковтун Сергей Леонтьевич. Погиб 9 февраля 2015 во время минометного обстрела села Гранитное (Волновахский район) на юге Донецкой области. Старший сержант Панасюк Юрий Владимирович. Погиб 9 февраля 2015 во время минометного обстрела села Гранитное (Волновахский район) на юге Донецкой области. Младший сержант Фролов Сергей Викторович. Погиб 9 февраля 2015 во время минометного обстрела села Гранитное (Волновахский район) на юге Донецкой области. Солдат Чередайко Сергей Владимирович. Погиб 22 сентября 2015 от осколочного ранения городом Золотое (Попаснянский район). Младший сержант Скирда Андрей Викторович. Погиб 15 ноября 2015, подорвавшись на радиоуправляемом фугасе под городом Золотое (Попаснянский район). Старший солдат Чмихаленко Валерий Петрович. Погиб 15 ноября 2015, подорвавшись на радиоуправляемом фугасе под городом Золотое (Попаснянский район). Солдат Гадиуллин Сергей Федорович. Погиб 15 ноября 2015, подорвавшись на радиоуправляемом фугасе под городом Золотое (Попаснянский район). Солдат Ковалишин Петр Васильевич. Умер 26 марта 2016 в больнице Северодонецка (Луганская область), не выдержало сердце.