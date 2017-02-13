Покер — взгляд изнутри: опасный азарт по-черниговски
Яркую жизнь, легкие деньги, эмоции и многое другое находят игроки, садясь за покерный стол. Начав игру одного раза, играешь в нее всю жизнь и не имеет значения, в твоих руках карты или любая другая ситуация, где необходимо принимать решения, делая выбор … делая ставку … рискуя потерять или приумножить. Играть в покер начинают по разным причинам, но продолжают только при одном — деньги. «Новичкам везет» — эта фраза звучит очень часто, когда неграмотный в покерной стратегии новый игрок выигрывает, но мало кто задумывается, что эта победа зависит не от везения, а от глупости игрока, ведь опытный оппонент ведет игру, опираясь на стратегию, математику, психологию, сочетая и анализируя множество факторов, присущих в эту конкретную минуту, новичок же играет эмоциями. От выигрыша эмоции бурлят, дают ощущение величия и всесильности, притупляют чувство осторожности и благоразумия. Чем больше сумма выигрыша, тем больше адреналина в крови и меньше страха потерять все. Отыграв время и уйдя «в плюсе», человек вернется за покерный стол и причина этого — деньги. Легкие деньги всегда манят, легкость приумножения капитала превращает игру на наркотик. Наркотик — это зависимость. Зачем вкалывать месяц, если за пару часов игры можно выиграть месячный доход, так рассуждают все без исключения игроки, которые сели за покерный стол. Люди перестают работать, перестают заниматься бизнесом, втягиваясь в скорый приход денег выигрышем. Чем больше человек играет, тем больше она общается с опытными игроками и от них начинает учиться покерной стратегии, математики, психологии … Читает книги о покере или смотрит онлайн-уроки. Чем больше человек впитывает в себя информации о «правильности» ведения игры, тем меньше она играет эмоциями и больше начинает думать. Чем больше думает — тем больше страхов появляется. Игрок начинает бояться проиграть, потому что у него по процентам невыигрышное карта на руках, и сбрасывает победу, а когда по процентам он должен победить — идет до конца и проигрывает новичку, который играет эмоциями и не знает том, в чем начал разбираться уже не новичок . Начав проигрывать, казалось бы, время закончить с покером … но нет. В памяти остаются моменты выигрыша — и человек идет отыгрываться. Чем больше проигрыш, то чаще игрок делает ставки, надеясь поймать выигрышную комбинацию, тем больше денег идет из кармана. Человек не остановится в игре даже тогда, когда проигрывает все. Игра затянула — и игрок, как наркоман, ищет деньги из разных источников … продает свое имущество, долг, берет кредиты, ворует. И когда с перспективной успешной личности благодаря игре человек превращается в существо без достоинства, без чести, без уважения … Немногим удается понять это, глядя на соседа по покерном стола, вовремя остановить себя и уйти, вернуться к жизни без игры, сохранив семью, уважение друзей, имущество и работу. Игра — это наркотик, наркотик — это зависимость. Даже завязав, наркоман всегда находится в положении, когда может сорваться. Толчком для срыва могут служить различные факторы, они всегда будут идти бок о бок с игроком всю его жизнь. Но есть и исключения, и каждый новичок, начиная игру, считает, что он тот самый, которому посчастливится стать исключением, обогатиться и жить ярко.