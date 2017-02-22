Пограничники задержали авто с поддельными номерами
В субботу в международном автомобильном пункте пропуска «Гремяч» при оформлении на выезд из Украины автомобиля «Ауди А6», которым управлял 45-летний гражданин Беларуси, в пограничного наряда возникли сомнения относительно свидетельства о регистрации автомобиля. Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда — начальник пресс-службы Александр Дудко. После тщательной проверки свидетельства с помощью специальных технических средств было установлено, что свидетельство содержит признаки подделки. О возможном совершении преступления, предусмотренного статьей 358 Уголовного Кодекса Украины «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов», проинформирован сотрудников Новгород-Северского отделения Национальной полиции. Автомобиль и его водитель после оформления соответствующих документов переданы сотрудникам Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий.