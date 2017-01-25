Пограничники согрели пассажиров сломанного автобуса
Вчера вечером на выезд из Украины через международный автомобильный пункт пропуска «Гремяч» по маршруту «Киев — Москва» направлялся рейсовый автобус «Мерседес». Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда — начальник пресс-службы Александр Дудко. По прохождению всех погранично-таможенных формальностей автобус должен был выехать из пункта пропуска, но вследствие повреждения системы охлаждения двигателя водитель не смог сдвинуть его с места. Учитывая ночное понижение температуры старший пограничных нарядов в пункте пропуска принял решение о проведении мероприятий по обогреву и недопущения переохлаждения пассажиров рейсового автобуса. В салон автобуса из служебных помещений протянули временную линию электропитания к которой подключили электрические обогреватели. Все время, которое было необходимо для прибытия резервного автобуса из Чернигова, а это почти 5:00, пассажиров угощали горячими чаем и кофе. Далеко за полночь пассажиров пересадили в новый автобус и они отправились по маршруту.