Пограничники «поймали» браконьеров: рыбаков и охотников
В субботу на участке отдела пограничной службы «Задериевка» пограничные наряды отличились настоящей охотой на браконьеров. Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда — начальник пресс-службы Александр Дудко. Сначала участковый инспектор пограничной службы и работники рыбоохраны на заливе реки Днепр обнаружили 41-летнего гражданина Украины, который незаконно занимался рыбалкой с использованием запрещенных орудий лова, а именно жаберных сетки. На правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 85 КоАП. Материалы дела направлены для принятия правового решения в Репкинского суда. Уже вечером пограничный наряд задержал двух мужчин, которые находились неподалеку государственной границы с охотничьим оружием. Установлено, что граждане, не имея разрешительных документов на осуществление охоты, охотились в пограничной полосе. В ходе осмотра места происшествия нарядом обнаружено охотничье ружье и 6 патронов к нему, а также уже подстреленную браконьерами дикую козу. О охотников пограничники проинформировали сотрудников Репкинского отделения полиции. Кроме того, в отношении этих граждан за нарушение пограничного режима составлены документы об административном правонарушении по статье 202 КУоАП.