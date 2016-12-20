«Погоня в троллейбусе»: водитель, кондуктор и черниговцы поймали грабителя
Водитель, кондуктор и неравнодушные пассажиры помогли задержать грабителя, который в салоне троллейбуса отобрал у пассажирки мобильный телефон. 19 декабря ко дежурную часть Черниговского отдела полиции поступил вызов, что на остановке общественного транспорта по проспекту Мира черниговцами задержан неизвестный мужчина, который отобрал мобильный телефон у пассажирки троллейбуса. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. На место происшествия немедленно выехали патрульные полицейские. В ходе дальнейшей проверки оперативники установили, что одна из пассажирок обнаружила, что неизвестный злоумышленник во время остановки вытащил у нее из кармана мобильный телефон. Когда женщина начала звать на помощь, злоумышленник быстро выбежал из троллейбуса. На помощь пострадавший пришли водитель, кондуктор и пассажиры. Водитель бросился догонять вора. Увидев преследователей, грабитель быстро бросил мобильный телефон в окошко киоска на остановке общественного транспорта. Мужчину догнали, задержали и передали патрульным полицейским, которые за считанные минуты прибыли на вызов. Грабитель был доставлен в полицейский участок. В дальнейшем оперативники установили, что задержанным оказался 40-летний ранее неоднократно судимый за кражи и ограбления черниговец, который лишь несколько недель назад освободился из мест лишения свободы. Мобильный телефон изъят из киоска и передан потерпевшей под расписку. По факту ограбления открытое уголовное производство по части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж) — наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. Продолжается досудебное расследование, устанавливается причастность задержанного к другим преступлениям. В соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.