Подростки, которые избили школьницу, ищут предателя, который «слил» видео расправы
Скандал с массовым избиением школьницы Полины Малоштан и еще нескольких школьников черниговскими подростками прогремел на всю Украину. Видео, которое опубликовала мама Полины, вызвало шквал критики со стороны общественности и привлекло активное внимание к этой ситуации полиции и прокуратуры. Более того, групповым избиением возмутились народные депутаты Украины, которые призвали правоохранительные органы разобраться в этой истории и наказать всех виновных. Казалось бы, такой ход событий должен был вызвать у девушек-драчунов страх и растерянность, но, судя по всему, они более чем уверены в своей безнаказанности. Именно поэтому вместо искреннего раскаяния и извинений они обдумывают, как можно определить человека, который отправила маме Полины видео группового избиения, и наказать ее. Об этом стало известно из собственных источников. Подростки ищут предателя и обещают жестоко с ним расправиться. Также следует отметить, что девушки, которые били Полину, восстановили свои страницы в соцсетях, которые удалили сразу же после того, как событие с избиением получила широкую огласку. Это является еще одним свидетельством того, что фигурантки этого дела не занимаются своей дальнейшей судьбой и не боятся наказания, поскольку считают, что родственники и правоохранители договорятся.