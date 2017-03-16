Подробности смерти сиверского бойца в АТО
16.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
В зоне проведения антитеррористической операции под Лисичанском погиб военнослужащий из Черниговщины Стаценко Геннадий, 1969 года рождения. Об этом сообщил заместитель военного комиссара Черниговского областного военного комиссариата Вадим Лильчицький. Боец родом из Городне, поступил на службу по контракту в июне 2016 года. Проходил службу в ВСУ. Известно, что это не боевая потеря. У него остались жена, дочь и сын. Похороны состоятся в Городне 18 марта.