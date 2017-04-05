Подробности масштабного пожара на Бобровице
05.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
На месте масштабного пожара в районе Бобровица, работает 50 человек личного состава ДСНС и 8 машин спецтехники. Об этом сообщили в пресс-службе ДСНС в Черниговской области. Спасателей города подняли с высокой степенью опасности. Известно, что горят склады готовой продукции двери. На 19-00 уже полностью разрушены кровля. Сколько времени займет ликвидация пожара пожарные сказать не могут. По неподтвержденной информации возгорание началось от неисправной проводки. Сумма убытков составляет приблизительно один миллион. По состоянию на 19-30 пожар локализован, распространения огня уже не будет. Прибыла еще одна дополнительная девятая машина спасателей.