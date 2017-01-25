«Поделись любовью»: благотворительная акция для онкобольных детей Черниговщины
Благотворительная акция под названием «Поделись любовью» пройдет в Чернигове 11-12 февраля ко Дню святого Валентина. Цель — собрать средства для лечения маленького черниговца Тимофея Зленко, у которого недавно случился рецидив онкозаболевания, и ему срочно нужна дорогостоящая операция, а также других мальчиков и девочек, которые сейчас находятся на лечении в онкологическом блоке Черниговской детской областной больницы. Приобщиться к благотворительной акции «Поделись любовью» можно несколькими способами. Первый — предоставить организатору творческую работу для ярмарки подарков и сувениров. Это могут быть куклы, украшения, нарисованные и вышитые картины, подносы или бутылки, украшенные в технике декупаж, сумки, изделия из полимерной глины, обереги, веночки, мыло ручной работы, печенье или конфеты и тому подобное. Свои изделия на эту ярмарку готовят также родные детей, которые сейчас проходят лечение. Следующий способ — непосредственно прийти на акцию и приобрести интересный подарок для дорогого человека, принять участие в различных творческих мастер-классах (например, роспись имбирных пряников в виде сердечек), сфотографироваться в оригинальной романтической фотозоне и сделать вклад на благотворительность. Свежая идея: здесь же вы можете заказать шарж на себя, своего любимого / любимую у уличного художника. Привлеченные таким образом средства тоже будут направлены на помощь черниговским онкобольным детям. Акция «Поделись любовью» продлится 11 и 12 февраля с 12.00 до 19.00 в торгово-развлекательном комплексе «HOLLYWOOD». Кто готов присоединиться — обращайтесь к организатору акции по тел .: 067-859-11-27 (Татьяна Шурубура).