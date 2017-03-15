Подборка имен для маленьких черниговцев, которые появятся на свет в 2017 году
Выбор имени для ребенка — ответственный момент. Когда хлопоты, связанные с рождением ребенка остались позади, не менее важным делом является выбор имени для наследника. При этом родители должны думать о счастливой судьбе малыша, в которой имени отведена особая роль. Как назвать ребенка, родившегося в марте 2017? Мартовские дети, как и все весенние потомки отличаются мягким характером, который стоит подкорректировать «жестким» именем. Мартовским мальчикам дают имена: Илья, Павел, Федор, Василий, Евгений, Макар, Максим, Георгий, Афанасий, Вячеслав, Филипп, Иван, Тарас, Василий, Григорий, Роман, Константин, Аркадий, Кирилл, Михаил, Леонид, Марк Виктор, Петр, Семен, Алексей, Трофим, Ефим, Тимофей, Юрий, Севастьян, Венедикт, Ростислав, Михаил. Имена для мартовских девочек: Марианна, Регина, Марина, Маргарита, Антонина, Евдокия, Анастасия, Василиса, Галина, Кира, Ника. Как назвать ребенка, родившегося в апреле 2017? Апрельским мальчикам дают имена: Сергей, Иван, Кирилл, Василий, Вадим, Захар, Степан Макар, Никита, Леонид, Семен, Антон, Даниил, Вадим, Александр, Мстислав, Андрей, Егор, Юрий, Платон, Максим, Мартин, Никон , Тихон, Родион, Терентий, Виктор, Кондрат. Апрельские имена для девочек: Дарья, Мария, Прасковья, Светлана, Лидия, Анна, Алла, Лариса, Ирина, Галина, Анастасия, Василиса, Тамара, Ева, Акулина, Марфа, Ника, София, Мотря. Как назвать ребенка, родившегося в мае 2017 года? Майским ребятам подойдут имена: Антон, Виктор, Иван, Никифор, Александр, Федор, Денис, Даниил, Роман, Степан, Семен, Кирилл, Максим, Никита, Глеб, Роман, Герман, Макар, Дмитрий, Андрей, Егор, Юрий, Артем Климент, Арсений, Кондрат, Валентин, Ефим, Еремей, Афанасий, Тимофей, Северин, Иосиф, Модест. Имена для майских девочек: Александра, Елизавета, Мария, Тамара, Зоя, Ирина, Таисия, Фаина, Клавдия, Кристина, Юлия, Евдокия. Как назвать ребенка, родившегося в июне 2017? Июньским ребятам подойдут имена: Игнатий, Иван, Сергей, Александр, Константин, Михаил, Федор, Владимир, Семен, Степан, Георгий, Егор, Юрий, Макар, Валерий, Дмитрий, Игорь, Леонид, Федот, Василий, Тимофей, Андрей, Гавриил Петр, Арсений, Елисей, Григорий, Кирилл, Еремей, Илья, Иван, Игнат, Роман, Антон. Имена для июньских девочек: Алена, Нелли, София, Ефросинья, Ульяна, Валерия, Мария, Кира, Антонина, Анна. Как назвать ребенка, родившегося в июле 2017? Июльским мальчикам дают имена: Иван, Глеб, Юлий, Антон, Артем, Алексей, Роман, Михаил, Яков, Денис, Павел, Сергей, Василий, Константин, Марк, Филипп, Матфей, Тихон, Анатолий, Александр, Иннокентий, Степан, Арсений Владимир, Ефим, Федор, Леонид, Станислав, Максим, Демьян, Демид. Имена для июльских девочек: Инна, Ирина, Жанна, Ангелина, Анна, Евдокия, Елена, Ольга, Мария, Валентина, Юлия, Алевтина, Маргарита. Как назвать ребенка, родившегося в августе 2017? Августовским мальчикам дают имена: Роман, Петр, Семен, Трофим, Борис, Глеб, Макар, Михаил, Николай, Константин, Михаил, Максим, Антон, Леонтий, Василий, Даниил, Денис, Григорий, Леонид, Дмитрий, Матвей, Петр, Иаков Иван, Тихон, Аркадий, Филипп, Георгий, Юрий, Евдоким, Афанасий, Ермолай, Евдоким. Имена для августовских девочек: Мария, Светлана, Милена, Анна, Параска, Валентина, Евдокия, Нонна, Серафима, Ульяна, Сусанна. Как назвать ребенка, родившегося в сентябре 2017? Осенние дети скупы на эмоции и имя призвано смягчать эту черту характера. Сентябрьским мальчикам дают имена: Андрей, Афанасий, Арсений, Григорий, Александр, Даниил, Макар, Павел, Тимофей, Фаддей, Иаков, Геннадий, Семен, Антон, Федор, Максим, Глеб, Давид, Кирилл, Михаил, Фома, Захар, Никита , Герман, Климент, Дмитрий, Сергей, Федот, Валерий, Илья, Леонтий, Степан, Виктор, Кондрат, Вениамин, Георгий, Аркадий. Имена для сентябрьских девочек: Наталья, Анна, Марта, Диана, Елизавета, Раиса, Анфиса, Людмила, София, Вера, Надежда, Любовь. Как назвать ребенка, в октябре 2017? Октябрьским мальчикам дают имена Давид, Трофим, Федор, Михаил, Константин, Андрей, Дмитрий, Иван, Макар, Владислав, Степан, Игнатий, Марк, Александр, Харитон, Григорий, Роман, Владимир, Павел, Алексей, Матвей, Филипп, Максим Кузьма, Вениамин, Никита, Иван, Леонтий, Игорь, Трофим, Иннокентий, Тихон, Игнат, Родион, Валериан. Имена для октябрьских девочек: Ефросинья, Ирина, Софья, Анна, Вероника, Пелагея, Зинаида, Прасковья, Таисия, Устина, Евлампия, Злата. Как назвать ребенка, родившегося в ноябре 2017? Ноябрьским мальчикам дают имена: Иван, Артем, Яков, Антон, Денис, Константин, Игнат, Афанасий, Андрей, Марко, Максим, Кузьма, Георгий, Егор, Юрий, Григорий, Арсений, Павел, Валерий, Евгений, Федор, Федот, Михаил , Викентий, Виктор, Матвей, Максимилиан, Игнат, Тарас, Дмитрий, Евгений, Иван, Никон. Имена для ноябрьских девочек: Анна, Елизавета, Прасковья, Анастасия, Елена, Елена, Мария, Нелли, Ефросинья, Клавдия, Ульяна, Мотря, Зиновия, Наталья.
Как назвать ребенка, родившегося в декабря 2017 года? Декабрьским мальчикам дают имена: Роман, Анатолий, Григорий, Иван, Михаил, Максим, Александр, Валерий, Мак, Петр, Юрий, Яков, Георгий, Егор, Иван, Всеволод, Гавриил, Степан, Андрей, Василий, Геннадий, Захар, Николай Панас, Павел, Кирилл, Хома, Лев, Аркадий, Арсений, Архип, Валериан, Марк, Ярослав, Всеволод, Трифон, Севастьян, Семен. Имена для декабрьских девочек: Екатерина, Варвара, Ульяна, вчера, Ангелина, Марина, Анна, Александр, Ольга.