Под грудой мусора нашли тело черниговца
01.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
Жители улицы Победы, что на Подусовке, длительное время не видели своего непутевого соседа. Они всерьез обеспокоились его отсутствием. Двери дома, где проживал мужчина, были закрыты. Поэтому люди вызвали полицию, подозревая самое страшное. Как сообщили источники в правоохранительных органах, открыв дверь дома, полицейские были шокированы. Дом был завален хламом. По словам соседей, мужчина жил с того, что рылся на свалках и собирал бутылки и макулатуру. Во время обыска в одной из комнат под кучей мусора и нашли тело владельца. Внешних признаков насильственной смерти правоохранители не нашли. По данному факту возбуждено уголовное производство.