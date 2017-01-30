Под Авдеевкой погиб боец с Черниговщины
В воскресенье в боях на Донбассе погибли четверо украинских бойцов. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО. Ранены пятеро военных. Сейчас боевики обстреливают украинские войска по всем направлениям. «На Донецком — после массированных обстрелов из минометов в районе Авдеевки оккупанты пытались штурмовать наши позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступить. В течение дня они продолжили обстрелы из минометов по Авдеевке, опытно и Каменке. Танк вел огонь по Песках. В 13.45, после обстрелов наших позиций из гранатометов различных калибров, оккупанты совершили очередную попытку выбить наших военных с позиций в районе Авдеевки. Штурм закончился для боевиков неудачей «, — говорится в сообщении штаба. По словам представителя Минобороны по АТО, около пяти утра позиции украинской армии под Авдеевка испытали мощное обстрела из минометов и гранатометов, а за 2:00 сепаратисты пошли на штурм. Силы АТО отбили нападение и осуществили контратаку, в результате чего нападавшие отступили, сказал Александр Мотузяник. Один из четырех погибших — Владимир Бальченко, родом из Борзнянского района. Боец проходил службу в 72-й омбр в звании младшего сержанта.