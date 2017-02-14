Почему упали цены на яйца — эксперт
В Украине за месяц цены на яйца упали на 50%, до 12-15 грн за десяток. Падение отпускных цен связано со снижением экспорта с начала года. Об этом рассказал генеральный директор «Союз птицеводов Украины» Сергей Карпенко.
По его словам, отпускные цены на яйца в декабре 2015 года составляла 23-25 грн / 10 шт. В 2015 году Украина нарастила экспорт яиц на 60 млн штук в 989 млн штук. Но, в января 2016 года экспорт снизился практически в два раза до 32700000 штук.
«Мы наблюдаем некоторое снижение спроса на внутреннем рынке после праздников, были снижены объемы экспорта. Я говорю об Израиле и Ираке. Соответственно весь дополнительный экспорт пошел на внутренний рынок и цена, соответственно, снизилась «, — сказал Карпенко.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине дешевеет лук и яблоки. В целом за три недели плодоовощная продукция в Украине подешевела на 9,7%.