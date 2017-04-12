Почему полезно спать без одежды
Спать обнаженным или в ночной пижаме? По словам доктора Сары Брюэр, второй вариант может помочь в потере веса. Организм начинает вырабатывать двойную порцию гормона кортизола, чтобы согреться. Вследствие этого используется энергия. Также специалист отметила, что спать обнаженным полезно рядом с любимым человеком. Появляется ощущение свободы и любви. Вид голой кожи стимулирует возбуждение. «Когда вы спите без ночной пижамы, тело не перегревается в течение ночи. Это очень важно. Поскольку избыточная температура под одеждой является причиной нарушения сна, — сказала Брюэр. — увеличение на 3-4 градуса уменьшает глубокий сон и вызывает пробуждения. »Результаты опроса среди британцев показали, что 40% не высыпается ночью. Из общего количества 24% спят по 6 часов в сутки. Более трети отметили, что просыпаются с ощущением усталости.