Поборы в черниговских школах: «слить» информацию можно в городской колл-центр
Мэр Владислав Атрошенко на своей странице в Facebook написал, что в городском колл-центре создан специальный канал по телефону 0800-50-93-50, который круглосуточно принимать информацию по сборам средствах в школах и садиках города. «В течение последних двух недель в сети Интернет я видел несколько сообщений о том, что средства продолжают собирать. Вчера я дал поручение начальнику управления образования проверить все обнародованные факты и дать им оценку. Если информация подтверждается — принять меры. Если же нет — в судебном порядке доказать, что обнародованная и непроверенная анонимная информация — клевета. Надо приучать людей к ответственности », — напивав Владислав Атрошенко. Также он отметил, что анонимная информация учитываться не будет. Необходимо сообщить номер учебного заведения и фамилия ребенка.