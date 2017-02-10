Побил пенсионерку ради 450 гривен
Ради 450 гривен пенсии житель Прилук пытал восьмидесятилетнюю женщину. Он едва успел отбыть наказание за предыдущие преступления, как снова обратился к легкому заработку. На этот раз его жертва — пожилая женщина. «Ко мне с ножом: давай деньги. Говорит, они у меня, а он, а я сказал давай », — потерпевшая Нина Лутаенко. Злоумышленник бил старушку и связывал руки, пока не вытащил из кошелька 450 гривен и мобильный телефон. Вора испугал сосед, когда пришел к старушке по газету. Он же сообщил сельскому председателю. «Я позвонил дежурному. А они уже выясняли, где он и куда пошел », — председатель Новогребельского сельского совета Николай Тарасенко. Искали бандита пять нарядов полиции вместе со служебной собакой. «Нами была разоблачена это преступление. Его нашли », — начальник прилуцкой полиции Руслан Крахмилец. Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Часть денег и телефон у него изъяли. В содеянном раскаивается. «Так раскаиваюсь все получилось спонтанно», — злоумышленник. Полиция открыла уголовное производство по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины. За разбой по проникновению в жилище мужчина может попасть в тюрьму минимум на семь лет.