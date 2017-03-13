По недосмотру лесников природа потеряла деревьев на 85 тысяч
13.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
Нежинской местной прокуратурой по результатам рассмотрения материалов Государственной экологической инспекции установлен факт ненадлежащего исполнения должностными лицами одного из лесохозяйственных предприятий своих обязанностей по обеспечению охраны и защиты лесов от незаконных рубок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области. В результате таких действий окружающей среде нанесен ущерб на сумму более 85 тыс грн. На устранение выявленных нарушений прокурор обратился в хозяйственный суд с иском, который удовлетворен. Правовая позиция прокуратуры по возмещению вреда также подтверждено 08.02.2017 и судом апелляционной инстанции.