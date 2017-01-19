По книге нежинца сняли боевик об УПА и ГУЛАГе
Съемочный период фильма «Красный» по книге украинского писателя Андрея Кокотюхи завершено. Об этом рассказал Филипп Ильенко, председатель Госкино. «Мы посмотрели и приняли как завершенный фильм «Красный». Он станет важной премьерой этого года. Это лента о том, как воины УПА, которые попали в лагерь ГУЛАГа, поднимают там восстание », — сказал чиновник. По его словам, это заявка на предъявление нового украинского киногероя, который «будет не плакать, а бороться». Глава Госкино выразил надежду, что фильм выйдет в прокат в начале этого года. Кроме этого, добавил он, сейчас при поддержке Госкино снимается 40 полнометражных игровых фильмов. «И это также вызов, потому что многие режиссеры впервые снимают полнометражные ленты. Мы надеемся, что в этом году покажем нашим зрителям первый украинский фантастический фильм в стиле фэнтези, а также фильм ужасов », — отметил г. Ильенко. Напомним, что при поддержке Госкино в Украине сейчас снимается более 100 фильмов. Это — игровые полнометражные, документальные и короткометражные ленты.