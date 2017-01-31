Плохая примета оставлять доллары в машине на ночь
31.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
С заявлением о краже в полицию обратился 34-летний черниговец. По его словам, ночью он оставил возле дома свою машину Toyota Camry. В ночное время воры разбили стекло дверцы пассажирского сиденья. Этот факт подтвердили в правоохранительных органах. Из машины исчезли более 2000 долларов, столько же в гривнах и мобильный телефон iPhone. Полиция открыла уголовное производство. Почему человек оставил такую сумму денег не дома, а в машине на улице, еще и на ночь — остается только догадываться.