Платинум Банк обанкротился: всем клиентам вернут вклады
Правление Национального банка приняло решение об отнесении ПАО «Платинум Банк» к категории неплатежеспособных. Об этом говорится в сообщении регулятора. По состоянию на 1 января 2017 банк не достиг положительного значения капитала. Нацбанк отмечает, что 97% (197 000 человек) всех вкладчиков Платинум Банка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированной Фондом гарантирования вкладов физлиц суммы 200 тыс. Грн .. «Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы , гарантированной Фондом. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме около 4,8 млрд. Грн », говорится в сообщении. По состоянию на 10 января 2017 физическими лицами-собственниками существенного участия в «Платинум Банка» является Борис Кауфман и Григорий Гуртовой независимо от формального владения, с учетом осуществления значительного влияния на управление и деятельность банка.