Планы и чертежи границ Черниговской губернии складывались от руки в черниговской чертежной
Губернскую чертежную было создано в 1782 году. В начале XIX века для нее было построено здание на улице Преображенской. Она сохранилась до наших дней. Это было очень важное ведомство, ведь все тогдашний землеустройстве, архитектура и планиграфия были сосредоточены именно в губернской чертежной.
Здесь заключалось все — от обмеров частных землевладений в межевания границ губернии. Все планы и чертежи, а также их тираж и копии выполнялись от руки, что требовало огромных технических знаний и мастерства, а также владение каллиграфическим почерком. Сооружение была повреждена во время немецко-советской войны, однако восстановлена в начале 1950-х. Здание чертежной — одна из всего двух дореволюционных сооружений северной стороны улицы Преображенской, переживших войну и пришли к настоящему.