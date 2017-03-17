Пить или не пить: какая вода течет из кулеров
Кулеры для воды сегодня можно встретить практически в каждом офисе, они стали неотъемлемой частью интерьера и жизни офисных работников. Руководители различных организаций считают, что пить водопроводную воду бесполезно, а вот кулерну — на здоровье. Так чем такая очищенная вода может быть опасна, ведь мы пьем ее каждый день? По своей природе вода бывает жесткой и мягкой. Чтобы человек получал полезные минеральные вещества, вода должна быть жесткой. Но есть одна проблема. Жесткая вода быстро выводит из строя кулеры, на них появляется накипь при нагревании воды до температуры 95 градусов. Чтобы избежать этого, компании пропускают воду через фильтр. Эти фильтры очень хорошо очищают воду от всех веществ, делая ее очень чистой и мягкой. Но полностью очищенная вода вредна для иммунитета. Если ее использовать регулярно, она просто вымывает из организма полезные вещества — микроэлементы и минералы. Конечно, иммунитет будет ослабляться, а затем пострадают волосы, кожа, ногти и кости. Поскольку в очищенной воде отсутствуют магний и кальций, это скажется и на развитии сердечной мышцы. Несколько стаканов такой воды не навредят, но лучше не пить много. Несоблюдение гигиенических правил самими офисными работниками. Когда происходит смена воды, человек может занести микробы в воду, держась за пробку грязной рукой. Пробка вставляется непосредственно в гнездо водоприемника, бактерии с легкостью могут попасть в воду. Большую роль играет и воздуха. Бутыль не меняют пару дней, пока не выпьют всю воду, а в это время воздух с водой вступает в реакцию и образуются много бактерий. Поэтому если после выпитой воды из кулера вы почувствуете боль в животе, это будет свидетельствовать о проблемах с пищеварительной системой. Чтобы избежать таких неприятных моментов, надо знать, как можно обезопасить себя «Как и любой пищевой продукт, питьевая вода должна соответствовать требованиям государственных санитарных норм и правил. В процессе производства должен осуществляться государственный надзор за процессом изготовления питьевой воды. Любое предприятие, изготавливающее воду, имеет иметь свою лабораторию и осуществлять постоянный контроль за качеством и безопасностью питьевой воды. Любая реализована питьевая вода должна иметь соответствующую маркировку с информацией для потребителя о дате изготовления, о химическом составе воды, об условиях реализации, то есть температурный режим реализации и, соответственно, условия хранения », — главный специалист Павел Моргацкий. Пить или не пить воду из кулера, решать только вам. Однако следует отдавать предпочтение проверенным производителям, которые уже много лет поставляют воду в офисы. Если сомневаетесь в качестве, можете сдать воду на анализ и тогда точно будете уверены в том, что пьете. Простые рекомендации и информация обезопасят вас от неприятностей.