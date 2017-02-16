Пикантное представление или романтический концерт: вечер четверга в Чернигове
Неделя романтики продолжается, и жители и гости Чернигова найдут, чем себя развлечь в вечер четверга, 16 февраля. На экране кинотеатра «Мультиплекс» — романтическая комедия «Почему он?». Шуточная кинолента о любви застенчивой девушки и дебошира-разбойника. Но самое интересное начинается со знакомства с родителями. Поэтому что победит — искренняя родительская забота или беззаботное молодежное любовь? Начало — 23:30 В драматического театра в рамках гастрольного тура «Только у нас на Украине» посетила непревзойденная певица Ирина Федишин. Отождествление современной украинской эстрады — это музыка артистки. Романтические песни в исполнении Ирины известны каждому украинском. Сегодня черниговцы получат уникальную возможность спеть вместе настоящие украинские хиты. Начало — 19.00 Пикантная представление от киевского театра «Черный квадрат» «Кто кого хочет» на сцене городского Дворца культуры. Можно простить измену? Почему люди изменяют? Как соблазнить незнакомку за считанные минуты? Как соблазнять собственного мужа каждый вечер в течение лет? Ролевые игры в спальне — это хорошо или плохо? Третий лишний или впрок? Попробуйте ответить на эти вопросы вместе с героями спектакля «Кто кого хочет?» Сегодня вечером в городском Дворце культуры. Начало — 19.00