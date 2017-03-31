Первый на Черниговщине индустриальный парк построят в Мене
Председатель менского районного совета Александр Мисник связывает перспективу развития региона именно с созданием индустриального парка. Аналогичных проектов на Черниговщине еще не существует. Индустриальный парк — это территория, благоприятная для промышленного использования, с подведенными коммуникациями, транспортной инфраструктурой, где можно быстро налаживать разнообразные современные производства, строить логистические комплексы, энергетические объекты и др. К тому же, предприятиям, которые здесь размещаются, государство предоставляет льготы. По словам Александра Мысника, проект индустриального парка в Мне позволит привлечь в общину стратегических инвесторов. А на новых предприятиях создадут новые высокооплачиваемые рабочие места, будут и социальные гарантии для работников. Все это позволит использовать больше средств на ремонт дорог, развитие медицины, образования, поддержку социально незащищенных граждан. Сейчас в 11 регионах Украины зарегистрировано 14 индустриальных парков. А сейчас на рассмотрении в Верховной Раде находится новая редакция закона «Об индустриальных парках». Он будет способствовать появлению в Украине новых индустриальных парков, предоставит дополнительные стимулы для отечественных и зарубежных инвесторов, оживит инвестиционную деятельность. На Менщине уже успели изучить опыт города Шостка (Сумская область). Там создан и действует индустриальный парк «Свема». Он расположен на промышленной площадке бывшего гиганта кинофотоиндустрии. Здесь действуют более 30 различных предприятий, где работают 2000 человек. На территории индустриального парка «Свема» свое производство разместила известная украинская фармацевтическая кампания «Фармак». Также здесь построено мощный элеватор, предприятие по изготовлению пеностекла и другие. Но, возвращаясь к Мены, стоит отметить, что на сегодня уже есть инвесторы, которые готовы вкладывать средства в экономику Менщины. Продолжаются переговоры с владельцами крупных предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, представителями логистического бизнеса.