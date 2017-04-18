Первый мировой современный танк
В годы Первой мировой войны во Франции был разработан танк, который на долгие годы стал эталоном. Это был первый танк с с пушечной башней, которая могла вращаться на 360 °, впервые башня располагалась наверху машины, двигатель располагался сзади, а водитель сидел спереди. Речь идет о французском легкий танк «Рено FT-17». Разработка нового образца была начата в мая 1916 года известным автомобильным производителем Луи Рено. Во второй половине 1917 танк был принят на вооружение. «FT-17», кроме невооруженного варианта танка управления, выпускался в двух вариантах — «пушечном» и «пулеметному», которые различались установкой соответствующего вооружения в башне. Большая часть танков, около 2100 машин, была выпущена в пулеметному варианте, в пушечном были выпущены около 1500 машин. Вооружение танков «пушечного» варианта состояло из полуавтоматической 37-мм нарезной пушки «Гочкиса» Puteaux SA 18. В 1917 году было произведено всего 84 танка, но до конца войны было поставлено 2697 машин. По крайней мере, всего было произведено до 4000 танков, всех модификаций. К концу войны они попали на вооружение армии США, Великобритании и Италии. После войны массово экспортировался и его аналоги приняли участие во всех войнах 1920-30-х годов. Так, польские «FT-17» принимали участие в советско-польской войне. К моменту начала Второй мировой войны польская армия имела 102 танка этого типа. Последний случай боевого применения отмечено 14 сентября 1939, когда 77 танков немецкой 10-й танковой дивизии попытались взять город Брест и крепость с налета, но были отбиты польской пехотой при поддержке 12 танков «FT-17». В 1919 шесть танков были захвачены большевиками под Одессой (станция Березовка) в союзного экспедиционного корпуса. Из этих танков в Харькове была сформирована первая танковая часть на территории бывшей Российской империи — танковый дивизион при Совнаркоме Советской Украины. Один танк был направлен в Москву и по распоряжению Ленина на заводе «Красное Сормово» танк тщательно скопировали и выпустили с двигателем АМО и броней Ижорского завода под именем «Борец за свободу товарищ Ленин» — КС. Правда, в дороге некоторые детали были утеряны, поэтому некоторые агрегаты, например, коробку передач, пришлось конструировать заново. Задачу удалось выполнить, но лишь отчасти: было построено всего 15 экземпляров, каждый из которых имел собственное имя. Однако по заключению одной из комиссий, они были «неудовлетворительные по качеству, неудобные во владении оружием, частично совсем невооруженные». Renault FT справедливо считается лучшим танком Первой мировой войны. Небольшая масса и возможность перевозки на грузовиках резко увеличивала тактическую подвижность машины. Наконец, условия работы экипажа были лучше, чем в других танков Первой мировой войны.