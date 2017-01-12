Первый из скорбного списка
Потери Черниговской области за время войны в Донбассе — одни из самых больших по Украине. А по злой иронии судьбы первым погиб один из самых молодых — 22-летний Дмитрий Куриленко с Репок. Он родился 12 марта 1992 в пгт Репки. В 2008 году окончил Репкинской общеобразовательную школу № 2. В школьные годы занимался спортом, участвовал в художественной самодеятельности, увлекался рыбалкой. Как вспоминают одноклассники, Дмитрий был жизнерадостным молодым человеком, с хорошим чувством юмора, умением дружить. В 2011 году окончил Замглайское аграрное профессионально-техническое училище по специальности «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», а через два года — Нежинский агротехнический институт, получив специальность «техник-электрик». После срочной службы остался в Вооруженных силах Украины на контракт в 95-й отдельной аэромобильной бригаде. С появлением на Донбассе российских наемников, которые захватили города Славянск и Краматорск, аэромобильные части были выдвинуты на передовую. В апреля 2014 года были оснащены несколько базовых лагерей. Так, 95-я бригада расположилась в селе Кутузовка Добропольского района Донецкой области. Задачей молодого контрактника, который служил в составе инженерно-саперной роты, была ежедневная проверка окрестностей базы на предмет обнаружения взрывоопасных предметов и проверка собственного минного поля. В то время по всему Донбассу действовали группы диверсантов и местные жители очень часто нападали с целью захвата оружия. 28 апреля утром с младшим сержантом Максимом Римбалюком они делали очередной обзор инженерных заграждений периметру и подорвались на мине. Хотя срочно вызвано вертолет, но по дороге в военно-медицинского клинического центра в Харькове сердце юноши замерло навсегда. Дмитрий был похоронен 2 мая 2014 в пгт Репки Черниговской области, где проживает его мать, Светлана Михайловна. 19 июля 2014 он посмертно был награжден орденом «За мужество III степени». В память о Дмитрии Куриленко в июне 2014 году на здании Репкинской общеобразовательной школы № 2 установлена мемориальная доска, а также его именем названа одна из улиц районного центра.