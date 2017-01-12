Первые шаги объединения: оптимизация школ
В Киптивський ОТГ — 5 школ и 3 садика. Ежемесячно на их содержание выделяют один миллион гривен. За период вновь общины оптимизировали одну малокомплектную школу в Киптях. Оттуда детей школьным автобусом возят в современной Прогрессовской школы. «Начал оптимизацию именно с Киптей, чтобы избежать социального осуждения, — рассказывает Владимир Кучма. — А то люди сказали бы, что только пришел — сразу закрывает школы. Хотя у нас одна на очереди на оптимизацию — это в селе Вовчок. Там сейчас 25 детей, которых удалось обеспечить, когда переселили многодетную семью из западной Украины. Туда мы ежедневно отправляем автобус — забирать дошкольников. А вот школьников не забираем. Нелогично. Помещение школы здесь старое, наполнение техническое на нуле. Дети должны получать качественное образование, поэтому в следующем году мы все-таки закроем эту школу. Я предложил родителям устроить детей или в Подлесное, или в Прогресс».