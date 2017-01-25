Первые пограничники Черниговщины
Черниговщина была пограничной территорией, начиная со второй половине ХIV века, когда по этим землям начал проходить границу Московии с Польско-Литовским государством. После 60-х лет ХИV века граница существовала прежде всего против татарских орд, которые совершали нападения на Переяславщину, Подолье, южные районы Киевщины и Волыни. Поэтому против них Российское государство начала формировать систему крепостей. Так, появились новые укрепления в Батурине, Глухове, Чернигове, Нежине, Любече и в других важных пунктах. При приближении или вторжения татар каждый боярин должен был в составе соответствующего отряда выехать в Черкассы, Канев, Остра, Переяслав, Нежин или Белой Церкви. Кроме того, практиковались командировки на юг — так, бояре Остра выезжали по очереди дежурить на дорогах Днепровского Левобережья — «пути посещать по Северской стороне», куда могли прийти татары. Северскую землю охраняли севрюки (местные жители) и путивльские казаки. Они служили в донецких стражи по найму, сопровождали как проводники военные отряды московских воевод. Севрюки поддерживали связи с Черкасский и Каневский казаками, которые считались подданными польского короля, и через них получали сведения о запланированных набеги. Руководство Московского государства активно привлекало на пограничную службу украинское казачество, и в результате такого подхода в конце XVI в. большую часть личного состава пограничных московских залог составляли выходцы из Украины, в том числе Северщины. Практически единственным средством охраны границы в то время продолжало оставаться строительство засечной линий. Так, на новых рубежах была построена Белгородская засечная линия. В ее охраны активно привлекались жители прилегающих территорий. Кроме охраны и соблюдения в надлежащем состоянии засек, местные жители в опасное время выставляли ополчение, распределялось между отдельными участками-засеками. Со второй половины XVII в. оборону московских границ на своих направлениях удерживали Украинское казацкое государство, Гетманщина, Запорожье, Слобожанщина. За несением пограничной службы во второй половине XVII в. следил белгородский воевода. В отличие от запорожских казаков, которые получали от походов определенную выгоду в виде платы или трофеев, они вынуждены были сочетать хозяйственную деятельность с военной службой. Основной формой охраны границы был форпост. Каждый из них в пределах определенного территориального района расставлял очередные часовые команды — «бекеты» (пикеты), которые насчитывали, как правило, 3-4 казаки. Это были, по сути, наблюдательные пункты с караульными постами, которые выдвигались к югу от главных постов и располагались на возвышенных местах, в основном на «могилах» (курганах). На самых форпостах, также на возвышенных местах, стояли так называемые фигуры, маяки-смотри. В случае тревоги эти фигуры поджигались — и пламенем и дымом сигнализировали о вторжении врага. Московское царство на границе с Гетманщиной в период существования мало 3 таможни: в Брянске, Сивску и в Курске. Иногда купцы пользовались услугами Белгородской таможни (в основном, купцы Слободской Украины). Указанные таможни прекратили свое существование в течение 1753-1757 гг. Вместе с уничтожением украинской таможенной системы.