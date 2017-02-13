Первая спецоперация Генштаба РФ против Украины
Распад Советского Союза и дальнейшее раздел армии прошел очень непросто. В Азербайджане и Грузии, например, происходили прямые захвата техники. Просто все было и в Украине. У всех на слуху был случай с переходом под украинский флаг в июле 1992 года сторожевого корабля СКР-112 под командованием Сергея Настенко (впоследствии он стал командиром флагмана украинского флота фрегата «Гетман Сагайдачный»). Однако были и другие случаи, причем явно подготовленные российскими разведчиками. Речь идет о похищении шести бомбардировщиков Су-24 с аэродрома Староконстантинов в Россию 25 лет назад — 13 февраля 1992 года. По официальной версии, экипажи отказались принести присягу на верность Украине и таким образом выразили свой протест. Однако существует и другое объяснение — это была тщательно разработана операция российских спецслужб, целью которой было ослабить боевой потенциал украинской авиации и нанести по ней серьезный моральный удар. Среди перелетел к «Шаталово» (Смоленская область), были высшие офицеры — заместитель командира дивизии Черный и штурман полка, разработал четыре маршруты перелета в Россию. Сам аэродром был специально выбран как наиболее приспособлен для посадки самолетов типа Су-24, а сам перелет осуществлялся через территорию Беларуси, чтобы исключить обнаружения самолетов радарами украинской ПВО. К авиаторов срочно вылетел главнокомандующий ВВС РФ Дейнекин, которому для этого пришлось покинуть Минск, где проводилась очередная встреча глав стран СНГ. Как писали российские СМИ, «трогательная встреча боевых летчиков» состоялась на аэродроме «Чкаловский» (Подмосковье), куда пилоты были доставлены с «Шаталово» специальным рейсом. Дейнекин принял летчиков благосклонно, пообещав такие же должности в ВВС РФ, они имели в ВВС СССР. Самое пикантное в перелете состояла в том, что перельотчикы перевезли флаг полка, им его перед вылетом передал начальник штаба полка, сразу после взлета группы «Жигулями» поехал в Белоруссию, а затем — в Россию, и был среди награжденных. Была разыграна политическая акция — Украина потребовала вернуть самолеты, но серьезных последствий она не имела: россияне самолетов не вернули, хотя они были самых первых серий и особой ценности не представляли. Зато потом, когда Россия через время потребовала вернуть 17 Су-24М последней модификации, только перед распадом Союза поступили в полки с завода, то Украина отказала. Многие летчики, летавшие на Су-24, после этих событий выехали служить в Россию, поскольку большинство было или родом оттуда, или получила предложения служить с повышением. При этом они сознательно всячески вредили Украине. Так, например, слили топливо из самолетов, и после длительной стоянки без полного непригодной стала как автоматика, так и двигатели. Денег на капитальный ремонт в Украине не было, и все самолеты собрали на базах хранения. Только сейчас, с началом войны в Донбассе, Су-24 массово начали вводить в состав Воздушных Сил.