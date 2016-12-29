Переселенцы из Луганщины обживаются в Даниловке и мечтают завести корову
Некоторые «проходит транзитом» в поисках лучшей судьбы. А некоторые надеется остаться навсегда, делить все радости и печали со своими новыми земляками.
Война на востоке и аннексия Крыма кардинально изменили жизнь многих людей, разорвали семьи, болезненно, по живому разрушили планы. Уже никого не удивишь переселенцами, которые вынуждены начинать все с нуля на новом месте . Почти в каждом селе или поселке есть такие, приезжают целыми семьями.
Чужие и свои
греха таить — на переселенцев из Донсбасу на Менщине сначала смотрели косо. Ведь были и такие, которые открыто пользовались гостеприимством: съели снесенные соседями продукты, запустив предложенное жилье и жалуясь, что «здесь трудно и никто не помогает», они так и не стали своими среди жителей района. Отправились куда новые странствия.
Но не все же такие. Есть вполне порядочные, которые целенаправленно приехали в тихую сельскую глубинку, чтобы спокойно настраивать новую жизнь на новом месте. Как, скажем, «сведена» многодетная семья Аврамчука-Овчаренко, что с середины октябрь поселилась в Даниловке.
За детей переживали
Живут они пока в предложенном местной жительницей дома, впоследствии надеются его выкупить. А семья внушительная: молодожены Вячеслав и Анна Овчаренко с сыном и дочерью, бабушка, мама Ани Ольга Аврамчук с еще шестью детьми разного возраста.
— До войны мы жили в селе Красный Октябрь Станично-Луганского района Луганской области, — рассказывает глава семьи 25-летний Вячеслав Овчаренко. — Должны легковой автомобиль, хорошую усадьбу, держали корову, кур, огород обрабатывали. Я у фермера на свинокомплексе работал, самостоятельно несколько строительных профессий освоил. в 20014 году нормальной жизни пришел крах. Сначала « ополченцы »забегали, потом военные действия начались. Наше село не очень обстреливали, а вот соседнем Счастью доставалось. Да и мы жили, как на пороховой бочке (показывает на мобильном телефоне фото своего легкового авто, секущихся осколками — авт.). За детей переживали очень.
Полтора года назад решили переехать в Марковку. Она тоже на Луганщине, и от боевых действий подальше.
— Впоследствии поняли, что это тоже не выход, — вспоминает Вячеслав. — Жили на квартире, работы нет, медицинское обслуживание никакое, детям в школу более трех километров пешком добираться . Решили искать другие варианты.
В это время Даниловская школа оказалась на грани закрытия, учеников мало. Местные жители бросились через интернет искать семьи с детьми, которые согласятся переехать в село. Вячеслав приехал на Менщину, осмотрел, понравилось.
— Чтобы переехать, вынуждены были продать автомобиль и корову, — говорит мужчина. — Ведь дом в прифронтовой зоне никто покупать не хочет, так и пустует. Кстати, картофель , зерно к грузовику позапихивали то, два рейса делали. А кур пришлось соседям раздать. Встретили нас в Даниловке прекрасно, помогли разгрузиться, даже ужин приготовили. Да и сейчас помогают. а мне неудобно перед новыми земляками, ведь привыкли не с протянутой рукой ходить, а на собственные силы рассчитывать. Люди мы деревенские, к работе привычны.
«Нам бы« удочку »…
Вячеслав устроился на работу в местной свинофермы, 18-летний Владимир на пилораме трудиться. Миша и Коля в школу бегают, новых друзей завели.
— Теперь нам бы еще скотом и птицей разжиться, — мечтает Вячеслав. — Хлева здесь добротные, можно и свиней, и кур, и кроликов держать. А корова как надо! Каждый день три литра молока только моложе на кашу расходится, ну а старшие только облизываются. Нам бы, как говорится, удочку, а рыбы уже бы сами наловили. Еще хочу баню построить, теплицы попробую завести. Природа, люди в селе замечательные. Надеюсь, что наши путешествия закончились, а мы нашли таки свое счастье.