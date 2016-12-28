Перепланировка без бюрократии: правительство разрешило ремонтировать квартиры «под свой вкус»
28.12.2016 | Социум | Комментариев нет|
Правительство приняло постановление, которым упрощается перепланировки квартир и общежитий. Об этом сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко. Постановление позволяет владельцам жилья делать любые переоборудования, разрушения и возведения стен без получения разрешительных документов, если такие работы не предусматривают вмешательства в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования. Постановление распространяется не только на владельцев жилья, но и нанимателей, в частности в общежитиях. Если эти перепланировки согласованы с владельцем. Вице-премьер-министр отметил, что после завершения указанных работ ввод объекта в эксплуатацию не требуется.