Переохлаждение: почему нельзя греться алкоголем
В Черниговской области снова ожидается резкое похолодание. Синоптики уже 26 января прогнозируют снижение температуры воздуха до -20 ° С. Поэтому остро стоит проблема переохлаждения. При переохлаждении организм человека теряет больше тепла, чем производит. Это может произойти при длительном нахождении в условиях пониженной температуры и при высокой влажности воздуха. Переохлаждение организма также возможно при ношении тесной одежды, обуви и одежды что называется «не по погоде». При этом возникают три степени переохлаждения при легкой степени переохлаждения температура тела снижается до 32-34 градусов. Кожные покровы приобретают бледную окраску, появляются озноб, затруднения речи, «гусиная кожа». Артериальное давление остается нормальным, если повышается, то незначительно. При легком переохлаждении возможные обморожения различных участков тела, 1-2 степени. При средней степени переохлаждения температура тела снижается до 29-32 градусов. Пульс при этом значительно замедляется — до 50 ударов в минуту. Кожа становится синюшной, на ощупь холодной. Снижается артериальное давление, а дыхание становится поверхностным и редким. Часто при переохлаждении средней тяжести возникает внезапная сонливость. При этой стадии переохлаждения возможны обморожения 1-4 степени. При тяжелой степени переохлаждения температура тела становится ниже 31 градуса. Человек уже теряет сознание, пульс его замедляется до 36 удара в минуту. Часто возникают судороги и рвота. Происходит острое кислородное голодание головного мозга. Обморожения при этом степени переохлаждения очень тяжелые, и если не оказать немедленную помощь, наступит окоченение и смерть. Первая помощь при переохлаждении Помощь должна оказываться правильно, иначе можно принести вред пострадавшему. Пострадавшего нужно поместить в теплое помещение, снять с него промерзшую одежду и обувь, и согреть, желательно в ванне с теплой водой, которую нужно доводить до температуры тела (37 градусов) постепенно, в течение 15 минут. После принятия ванны растереть тело водкой, до появления чувствительности кожи. Хорошо укутать пострадавшего и дать выпить горячего питья. Нельзя пить кофе и алкоголь, которые способствуют резкому расширению кровеносных сосудов, что чревато их разрывами, внутренними кровоизлияниями и нарушению работы сердца. Последствия переохлаждения Обычно переохлаждение организма бесследно не проходит, ведь защитные силы организма от перенесенного стресса снижаются. При переохлаждении организма любой степени тяжести создаются благоприятные условия для проявления острых респираторных заболеваний, развивающихся органические изменения в головном мозге и сосудах. Но самым серьезным следствием переохлаждения можно считать отморожения частей тела и конечностей. Профилактика переохлаждения: в холодную морозную погоду нужно одеваться многослойно — между слоями одежды тепло удерживается за счет воздуха; металлические украшения на морозе носить не рекомендуется, так как они охлаждаются быстрее человеческого тела, и возникает риск переохлаждения отдельных участков кожи; увлажняющий крем, который используется незадолго перед выходом на улицу, увеличивает риск переохлаждения и обморожения. Если морозы средние, подойдет жирная косметика для лица и рук. А при сильных морозах косметикой перед выходом на улицу желательно не пользоваться менее чем за 3:00; голодный желудок не способствует выработке энергии, необходимой для борьбы с холодом; алкоголь в крови способствует переохлаждению, вызывая большую потерю тепла, одновременно создавая ложный эффект согревания организма изнутри; курение на морозе делает более уязвимыми конечности, так как уменьшает циркуляцию крови в ногах и руках; как только конечности начали замерзать, немедленно начинайте двигать ими, не позволяя им мерзнуть, иначе переохлаждение усилится, и позже движения станут болезненными и окажутся значительные повреждения кожи; постоянное закаливание организма предупреждает его переохлаждения, как и отказ от вредных привычек (курение, алкоголь) и рациональное питание.