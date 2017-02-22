Передовые тенденции: децентрализация докатилась до Срибнянщины
22.02.2017 | Социум | Комментариев нет|
21 февраля в Подольской территориальной общине состоялись общественные слушания по решению внеочередной 13-й сессии Срибнянской поселкового совета 7-го созыва от 25.01.2017 года «О повторном инициирования группой депутатов предложения о добровольном объединении территориальных общин сел и поселков в Срибнянской объединенной территориальной общине». После выступлений всех желающих было проведено голосование, которым принято решение поддержать инициативу депутатов Срибнянской поселкового совета об инициировании добровольного объединения территориальных общин Срибнянского района в территориальную общину с центром в Серебряном (57 голосов «за» из 59 присутствующих).