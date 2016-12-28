Пенсионерка сделала новогодний подарок мошенникам — 3000 долларов
28.12.2016 | Новости | Комментариев нет|
Почти ежедневно правоохранители Чернигова фиксируют факты телефонного мошенничества. На этой неделе мошенники «развели» 62-летнюю женщину. Они звонили якобы от имени сына, который сбил на дороге ребенка, сообщили в полиции города.
Черниговка вместо того, чтобы убедиться и позвонить сыну, отдала 3000 долларов мошенникам, которые приехали к дому жертвы улице Мстиславский. Спохватилась женщина только после того, как передала деньги, и сообщила об этом в полицию. По горячим следам проходимцев отыскать не удалось. Правоохранители открыто уголовное производство.