Пенсионер из Черниговщины за доброе сердце получит американскую помощь
120 долларов (около 3200 гривен) уже получил 88-летний пенсионер с Лебедина Коропского района. Это деньги Объединенного Украинско-Американского Комитета Помощи (ЗУАДК), в рамках программы «Дед и баба». Местный социальный работник рассказала, что дедушка очень радуется денежной помощи. Потому что он одинок, не имеет ни детей, ни братьев-сестер. Был дважды женат. И две жены уже покойные. По последней скоро год смерти. Поэтому часть полученных денег пойдет на панихиду и всякое нужное приготовления. Остальное пенсионер потратит на лекарства, потому что здоровье подводит. И ремонт в доме, хоть небольшой, но надо. По словам соцработников, дедушка заслуживает материальную поддержку, ведь непьющий и хороший сердцем. В Украине в рамках проекта «Дед и баба» материальную помощь получают 80 пенсионеров.