Пенсии по-новому: как изменились правила начисления
Работники образования, здравоохранения и социального обеспечения имеют право выйти на пенсию за выслугу лет, то есть быстрее, чем наступит пенсионный возраст. В 2015-2016 годах состоялись определенные изменения условий назначения такой пенсии. В частности, в настоящее время пенсия за выслугу лет назначается работникам образования, здравоохранения и социального обеспечения по достижении 55 лет и при наличии необходимого специального стажа. Итак, сегодня пенсионное обеспечение этой категории лиц зависит не только от наличия необходимого стажа работы на соответствующих должностях, но и от достижения определенного возраста. При этом Законом Украины «О пенсионном обеспечении» предусмотрено постепенное повышение пенсионного возраста до 55 лет, объясняет заместитель начальника ТО УПФУ Тернопольской области Галина Гумницкая. Так в 2017 году право на пенсию за выслугу лет имеют работники образования, здравоохранения и социального обеспечения, в частности, после достижения ими такого возраста: 50 лет — для лиц, родившихся в период с 1 января 1966 по 30 июня 1966 ; 50 лет 6 месяцев — для лиц, родившихся в период с 1 июля 1966 по 31 декабря 1966 года. Как отмечалось выше, кроме достижения определенного возраста, еще одним условием для назначения пенсии за выслугу лет является наличие специального стажа работы. В частности, при условии обращения за такой пенсией по 31.03.2017-го необходимый стаж за выслугу лет составляет не менее 26 лет. В случае обращения, начиная с 01.04.2017-го по 31.03.2018-го, необходим специальный стаж должен составлять не менее 26 лет 6 месяцев. Независимо от возраста, пенсия за выслугу лет назначается работникам образования, здравоохранения и социального обеспечения, по состоянию на 1 апреля 2015 имеют не менее 25 лет специального стажа или в период до 1 января 2016 проработали на соответствующих должностях не менее 25 лет 6 месяцев. Пенсия за выслугу лет работникам образования, здравоохранения и социального обеспечения назначается при условии увольнения с работы, дающей право на такую пенсию. При устройстве на работу по должности, которая дает право на пенсию за выслугу лет, выплата пенсии прекращается на весь период работы на этой должности, в том числе в случаях, когда работа на этих должностях имеет место после достижения пенсионного возраста.