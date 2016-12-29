Пение, танцы, небылицы, хорошие были вечерницы
27 декабря сотрудники Национального заповедника «Гетманская столица» совместно с детским центром Свято-Покровского прихода и Батуринским домом культуры провели научно-просветительское мероприятие «Андреевские вечерницы».
Ведущие мероприятия, Марина Герасько и Алла Горовая, помогли всем присутствующим окунуться в атмосферу начала прошлого века. А действующие лица театрализованного действа, в колоритных национальных костюмах Батуринщины, воссоздали традиционные посиделки.
А какие же посиделки без матушка? В ее образ прекрасно перевоплотилась заведующий отделом археологии Наталья Саенко, которая, как и полагается, была настоящей хозяйкой на застолье! Именно вечорнична иметь показывала и проводила вместе с девушкам различные обряды гадания. Обычно все народные гуляния сопровождались песнями. Участники ансамбля «Казацкая душа» — Виктория Огиевска, Марина Крутоголова, Наталья Белик и Евдокия Мась выполнили лучшие украинские народные песни: «Почему ты не пришел», «Ой, на горе и жнецы жнут» и «Зеленое рожь, зеленый».
Баба Пелагея, роль которой мастерски исполнила Мась Евдокия Григорьевна рассказала гостям и участникам мероприятия свои воспоминания о том, как гадали в древности. Также в этот вечер не обошлось и без традиционного откусывания калиты и забавных мальчишеских шуток, которые развеселили присутствующих. Каждый из воспитанников детского центра сумел проявить свой талант, безусловно яркими и убедительными были Влад Кербут, Павел Чепурухин, Назар Тинкалюк, Кирилл КОЛБИКО, Максим Гела, Вова Христов, Денис Хитаенко, Антон Лысенко, Оля Ломко, Дарья Мосьпан, Виктория Петрук, Илона Маткаш, Настя Хитаенко и Соня Козел.
Не обошли вниманием организаторы и гостей вечеринок, заранее позаботившись о традиционных батуринские вкусности для них. Каждый из присутствующих, выполненные строки песен о калине и иву получил вкусные вареники и пышные лепешки от хозяйки.
Заслуженные аплодисменты еще долго звучали в городском доме культуры. А напоследок ребята из детского центра Свято-Покровского прихода заколядовали и поздравили всех с наступающими праздниками.