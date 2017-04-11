Печальная статистика Черниговщины: рак молочной железы
По данным 2015 Черниговщина находилась на 10 месте среди областей Украины по уровню заболеваемости раком молочной железы. Лидируют Киев, Николаевская и Кировоградская области. Меньше болеют этим заболеванием в областях Западной Украины — Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Житомирской и Черновицкой. По данным прошлого года в нашей области на 100 000 населения проявляют 62.1 случаи рака молочной железы. Тогда как в Украине этот показатель составляет 61.3 на 100 000 женщин. То есть, на Черниговщине на 1.3% этот показатель больше всеукраинского. Заблаговременная диагностика этой болезни значительно повышает шансы на полное выздоровление. Кстати, на Черниговщине по инициативе народного депутата Украины Валерия Давиденко реализуется (в рамках программы «Здоровье жителей Черниговщины») уникальный проект «Маммолог». Женщины области могут бесплатно пройти обследование у известного столичного врача.