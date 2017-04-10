Пчелы в бетоне: насекомые на Городнянщине нашли уникальное место для дома
Пасечник из Гродненского района обнаружил пчелиное гнездо в очень необычном для этих насекомых месте. Он обратил внимание на интенсивные полеты пчел к старому заброшенному комплекса для крупного рогатого скота, построенного еще в советское время. Подойдя ближе, увидел, что насекомые активно залетают и вылетают из небольшой щели прямо в стене изнутри животного комплекса. Как выяснилось, несколько лет тому назад оконные проемы на ферме были заложены кирпичной кладкой. Один ряд кирпича — снаружи, один — изнутри оконного проема. И таким образом между кладками кирпича образовалась пустота. Небрежные строители оставили после себя небольшое отверстие в кладке, и стал для пчел своеобразным летком в пустоту, что послужило для насекомых-медоносов своеобразным ульем. Находка была обнаружена в конце июля прошлого года. К тому времени, по словам пасечника, он выжал вручную 30 килограммов меда с восковых сотов, потому что в медогонку все это не влезло. Самих же пчел пришлось переместить в типичный улей.